ИИ вернет к жизни голос Эдит Пиаф для биографического фильма

Эдит Пиаф — легендарная французская певица, известная своим мощным и эмоциональным голосом, покорившим публику по всему миру. Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта голос умершей в 1963 году Пиаф будет возвращен к жизни в предстоящем биографическом фильме, сообщает Еconomic times.

Проект под названием «После Битлз» направлен на воссоздание голоса Пиаф с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и методов глубокого обучения. Анализируя ее записи, интервью и живые выступления, система сможет генерировать голос, который очень напоминает уникальный вокальный стиль Пиаф.

Технология открывает новые возможности для кинематографистов и художников, позволяя достоверно изображать исторических личностей и воплощать их истории в жизнь. В случае с биографическим фильмом об Эдит Пиаф, это позволит зрителям услышать ее музыку так, как если бы она выступала вживую.

Некоторые утверждают, что использование искусственного интеллекта для воссоздания голоса умершего артиста неэтично. Но сторонники технологии считают, что она может стать мощным инструментом для сохранения и прославления музыкального наследия. Авторы говорят, что голос, сгенерированный ИИ, не заменит оригинальные записи и не уменьшит их значимость, а послужит дополнительным элементом биографического фильма, улучшая общее впечатление зрителей.