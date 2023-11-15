«Алису» от «Яндекса» обучили казахскому языку

"Алиса" от "Яндекса" выучила казахский язык, пользователи могут пообщаться с голосовым помощником на национальном языке Казахстана в мобильном "Яндекс Браузере". Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы адаптируем наши ключевые технологии под международные рынки. "Алиса" на казахском - важный шаг для развития виртуального помощника в Казахстане. Это позволит улучшить пользовательский опыт в регионе. Мы продолжим развивать виртуального ассистента на казахском, чтобы местным жителям было удобнее им пользоваться", - рассказал руководитель "Алисы" и умных устройств "Яндекса" Сергей Мельник.

"Алиса" уже может рассказать на казахском интересный факт, найти ответ на вопрос, подсказать погоду или поддержать беседу. В дальнейшем количество сценариев использования виртуального ассистента на казахском языке увеличится, отмечает "Яндекс".Виртуальный помощник на национальном языке доступен на территории Казахстана.

Голосового помощника обучали языку на большом объеме данных, в том числе на тысячах вручную переведенных диалогов и сотнях часов аудиозаписей, которые были подготовлены с помощью носителей языка и редакторов. "Алиса" на национальном языке доступна на территории Казахстана.