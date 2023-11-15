ЦПК определил претендентов в космонавты

"Более 1 тыс. заявок мы уже рассмотрели, было сформировано более 150 хороших пакетов документов. <…> Порядка 16 претендентов уже определено, вызвано на очный этап отбора, этот отбор уже проводится ", - сказал Харламов в преддверии открытия 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.