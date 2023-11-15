Российские ученые разработали инновационный сахарозаменитель из белка

Российские ученые из компании «Эфко» создали инновационный сахарозаменитель без углеводов. Как сообщает РИА Новости, один из акционеров группы компании «Эфко» Ростислав Ковалевский рассказал, что сладкий белок может стать прорывом для страдающих сахарным диабетом людей.

Эксперт отметил, что у сахара есть альтернативы. Первая группа — химические заменители, которые получаются в результате искусственного синтеза. Однако человеческий организм к ним не приспособлен и все больше исследований доказывают их вред. Вторая группа — растительные заменители, вроде стевии. Они не очень вкусные и дорогие в производстве.