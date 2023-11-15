Российские ученые разработали инновационный сахарозаменитель из белка
Российские ученые из компании «Эфко» создали инновационный сахарозаменитель без углеводов. Как сообщает РИА Новости, один из акционеров группы компании «Эфко» Ростислав Ковалевский рассказал, что сладкий белок может стать прорывом для страдающих сахарным диабетом людей.
Эксперт отметил, что у сахара есть альтернативы. Первая группа — химические заменители, которые получаются в результате искусственного синтеза. Однако человеческий организм к ним не приспособлен и все больше исследований доказывают их вред. Вторая группа — растительные заменители, вроде стевии. Они не очень вкусные и дорогие в производстве.
Ученые обнаружили редкие виды африканских фруктов, которые обладают сладостью, но не из-за сахара, а из-за белка. При соприкосновении с рецепторами уникальная формула вещества дает сладкий вкус. Биотехнологи компании разработали способ его производства в лабораторных условиях.
«Это особый механизм, который позволяет микроорганизму производить сладкий белок. Наши лучшие образцы показали, что он до 10 тысяч раз слаще, чем обычный сахар», — подчеркнул Ковалевский.
По оценкам экспертов, 1 грамм подобного белка может заменить 10 килограммов обычного сахара.