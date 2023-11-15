Эксперт посоветовал выключать смартфон минимум раз в неделю

Эксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал, что для увеличения срока службы смартфона необходимо полностью выключать его на несколько минут или часов хотя бы раз в неделю. Он указал на сходство мобильного телефона с компьютером и объяснил, что отключение устройства на некоторое время позволяет освободить системные ресурсы, занятые различными приложениями и процессами, пишет РИА Новости.

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Однако самое важное, по словам Биржевого, это заряжать смартфон, когда его аккумулятор разряжается до 75%. Если дожидаться отметки в 25% и ниже, это может сократить способность устройства получать и удерживать заряд. Чтобы батарея работала в полном объеме, рекомендуется заряжать ее уже при более высоком уровне разряда, а не доводить до полной разрядки.

В дополнение к этому эксперт советует регулярно удалять ненужные приложения, фотографии, видео, документы и кэш от часто используемых мессенджеров. Это поможет повысить производительность телефона и снизить нагрузку на процессор и оперативную память. Также рекомендуется отключать лишние push-уведомления и постоянное обнаружение местоположения.