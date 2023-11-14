Россиян предупредили об «эротических» атаках хакеров

Интернет-реклама с эротическим подтекстом может использоваться киберпреступниками для распространения различного вредоносного ПО или кражи денег. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на экспертов в сфере информационной безопасности.

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По данным специалистов, хакеры тему эротики эксплуатируют в самых разных формата. Например, размещают рекламу интимных услуг, нелегальных извращений, секс-игрушек или просто порнографии. Главная задача таких объявлений – мотивировать человека кликнуть на ссылку.

Далее жертва может увидеть форму для ввода данных банковской карты, заполнение которой наверняка приведет к потере денежных средств. Либо ссылка активирует загрузку на компьютер или смартфон вредоносной программы, которая уже без ведома пользователя будет передавать злоумышленникам интересующие их данные.

«Например, пользователю могут предложить купить подписку на сервис или доступ к каким-либо эксклюзивным материалам за очень небольшую плату. Затем потенциальную жертву переведут на страницу ввода данных банковской карты, которая будет похожа на сайт банка или платежного сервиса, но в действительности не будет являться таковой», – сказал директор департамента аудита цифрового развития и государственной поддержки предпринимательства Счетной палаты Российской Федерации Юрий Урсу.