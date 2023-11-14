Назван лидер рейтинга топ-500 суперкомпьютеров планеты

В последнем обновлении рейтинга TOP500, опубликованном в ноябре 2023 года, суперкомпьютер Frontier сохранил своё первое место, оставаясь единственной машиной с производительностью на уровне эксафлопс.

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На второе место вышел новый суперкомпьютер Aurora, использующий чипы Intel Sapphire Rapids, хотя и был представлен только в половинном масштабе от запланированной конечной конфигурации.

Frontier, размещенный в Национальной лаборатории Ок-Ридж в Теннесси, США, демонстрирует производительность в 1.194 эксафлопс, используя процессоры AMD EPYC и архитектуру HPE Cray EX235a.

Aurora, находящийся в Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе, США, в настоящее время достигает 585.34 петафлопс, но ожидается, что его производительность превысит Frontier, достигнув пика в 2 эксафлопс.

В десятку лидеров также вошли системы Eagle, Fugaku и LUMI, занимающие третье, четвертое и пятое места соответственно. Eagle, установленный в облачной среде Microsoft Azure в США, стал самой высокопроизводительной облачной системой в истории TOP500.