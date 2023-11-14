В Москве стартовал эксперимент по изоляции «летящих на Луну» космонавтов
В Москве начался эксперимент проекта SIRIUS-23, в рамках которого экипаж из шести человек изолировали для имитации полета на Луну. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперимент проходит на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Шестеро участников эксперимента проведут год в изолированной экспериментальной установке института. Люк установки был закрыт 14 ноября. Среди участников эксперимента пятеро россиян —командир экипажа Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов, а также исследовательница из Белоруссии Ольга Мастицкая.
В рамках эксперимента экипажу предстоит «добраться» до лунной орбиты за четыре дня и «пристыковаться» к окололунной орбитальной станции. Через месяц будет отработано «прибытие» транспортного корабля дооснащения. Участникам предстоит пять раз собираться в группы по четыре человека и совершать «высадки» на поверхность Луны, а также сталкиваться с «нештатными ситуациями». «Возвращение на Землю» запланировано на 362-й день миссии.
В ИМБП рассказали, что за год будут проведены 18 экспериментов по психологии и 11 — по микробиологии.
В исследовании будут также принимать участие представители Индии, Чехии, Турции, Италии, Канады, Малайзии, США и Кореи.
Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов ранее рассказал, что у комплекса с искусственной средой обитания, в котором члены экипажа проведут год, нет аналогов в мире. Комплекс был создан по задумке советского ученого и конструктора Сергея Королева как макет тяжелого межпланетного корабля. Комплекс строили в 1964-1970 годах и ввели в эксплуатацию в 1971-м.