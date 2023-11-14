В Москве стартовал эксперимент по изоляции «летящих на Луну» космонавтов

В Москве начался эксперимент проекта SIRIUS-23, в рамках которого экипаж из шести человек изолировали для имитации полета на Луну. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эксперимент проходит на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Шестеро участников эксперимента проведут год в изолированной экспериментальной установке института. Люк установки был закрыт 14 ноября. Среди участников эксперимента пятеро россиян —командир экипажа Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов, а также исследовательница из Белоруссии Ольга Мастицкая.

В рамках эксперимента экипажу предстоит «добраться» до лунной орбиты за четыре дня и «пристыковаться» к окололунной орбитальной станции. Через месяц будет отработано «прибытие» транспортного корабля дооснащения. Участникам предстоит пять раз собираться в группы по четыре человека и совершать «высадки» на поверхность Луны, а также сталкиваться с «нештатными ситуациями». «Возвращение на Землю» запланировано на 362-й день миссии.

В ИМБП рассказали, что за год будут проведены 18 экспериментов по психологии и 11 — по микробиологии.

В исследовании будут также принимать участие представители Индии, Чехии, Турции, Италии, Канады, Малайзии, США и Кореи.