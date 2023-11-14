NVIDIA представила ускоритель ИИ HGX H200

NVIDIA анонсировала самый мощный в мире ускоритель под названием HGX H200. Новинка основана на уже известной архитектуре NVIDIA Hopper и является обновлённой версией флагманского ускорителя H100 с более быстрой памятью HBM3e. Благодаря новому хранилищу ускоритель сможет быстрее обрабатывать большие объёмы данных для генеративного ИИ и высокопроизводительных вычислительных задач.

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NVIDIA HGX H200 – первый графический процессор с памятью HBM3e, которая быстрее традиционной HBM3. NVIDIA HGX H200 обладает 141 ГБ памяти HBM3e со скоростью 4,8 ТБ/с. Тогда как у H100 только 80 ГБ (3,35 ТБ/с).

Используя достаточную пропускную способность и ёмкость памяти, HGX H200 обеспечивает почти в 2 раза более высокую скорость вывода на продвинутых моделях искусственного интеллекта, таких как языковая модель Llama от Anthropic с 70 миллиардами параметров. Это увеличивает время отклика при обработке естественного языка.