Раскрыта доля доходов Apple от рекламы в поиске Google

В ходе антимонопольного судебного процесса против Google стало известно, что Apple получает 36% от доходов Google от поисковой рекламы в браузере Safari. Об этом сообщает Bloomberg.

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Эту информацию случайно раскрыл профессор Кевин Мерфи из Чикагского университета, который выступал в качестве свидетеля защиты Google. По данным агентства, главный адвокат Google Джон Шмидтлейн «заметно скривился», когда Мерфи назвал эту цифру, которая должна была остаться конфиденциальной.

В 2002 году эти американские компании заключили соглашение, согласно которому поисковик Google был установлен по умолчанию в Safari, фирменном браузере Apple. Это соглашение является одним из самых важных для Google, поскольку оно обеспечивает доступ к пользователям iPhone, отмечает Bloomberg.

Министерство юстиции считает, что это соглашение является одним из доказательств того, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке поисковых систем и рекламы.