Группа ученых доказала космическое происхождение жизни на Земле

Астрофизики Самарского университета имени Королева вместе с учеными США доказали возможность возникновения в космосе органических веществ, которые создали условия для развития жизни на Земле. Об этом пишет РИА Новости.

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Ученые предположили, что играющие ключевую роль в стабилизации и копировании РНК ионы металлов могли переноситься в древних клетках при помощи хелатирующих агентов, возникших в межзвездном льду и попавших на Землю вместе с метеоритами. Им удалось получить такие агенты в аналогах межзвездных льдов.

Теоретическая часть исследования была проведена в Самарском университете, а экспериментальная — в Гавайском университете в США.

Один из авторов исследования, доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов отметил, что удалось получить правдоподобный механизм образования сложной органики внутри межзвездного льда в условиях глубокого космоса.

«Это фундаментально расширяет знания о достижимом уровне молекулярной сложности органических молекул в космосе», — пояснил он.

По его словам, хелатирующие агенты способствуют переносу ионов металлов сквозь клеточную мембрану, и тем самым они могли участвовать в катализе репликации РНК, то есть в копировании данных РНК и делении древних протоклеток.

При этом и в повседневной жизни человек почти ежедневно сталкивается с хелатирующими агентами — они используются в различных моющих средствах, стиральном порошке, шампунях, косметике.

Ранее стало известно, что российские ученые намерены проверить, могли ли аминокислоты, карбоновые кислоты, нуклеиновые основания и сахара, считаемые «кирпичиками» живых организмов, образоваться в открытом космосе и на Луне. Эксперимент пройдет на биоспутнике «Бион-М2» — его запустят в 2024 году.