Судья в Бразилии составил приговор с ошибками с помощью ChatGPT

Национальный совет юстиции Бразилии расследует дело федерального судьи Джефферсона Феррейра Родригеса, который составил приговор с ошибками с помощью ChatGPT. Как сообщает портал G1, решение о начале расследования принял национальный инспектор юстиции, министр Луис Фелипе Саломао.

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Родригес опубликовал постановление с выдержками, которые сформировали с помощью ChatGPT. При этом в них содержались несуществующие и неверные сведения. В частности, ИИ в сгенерированном тексте ссылался на решения Верховного суда страны, которых в действительности не существует.

Национальный совет юстиции решил провести расследование по этому делу, чтобы сформировать подходы к регулированию использования ИИ в судебной системе страны.