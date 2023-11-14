Судья в Бразилии составил приговор с ошибками с помощью ChatGPT

В Бразилии судья составил приговор с помощью ChatGPT и допустил ошибки
Национальный совет юстиции Бразилии расследует дело федерального судьи Джефферсона Феррейра Родригеса, который составил приговор с ошибками с помощью ChatGPT. Как сообщает портал G1, решение о начале расследования принял национальный инспектор юстиции, министр Луис Фелипе Саломао.
Родригес опубликовал постановление с выдержками, которые сформировали с помощью ChatGPT. При этом в них содержались несуществующие и неверные сведения. В частности, ИИ в сгенерированном тексте ссылался на решения Верховного суда страны, которых в действительности не существует.
Национальный совет юстиции решил провести расследование по этому делу, чтобы сформировать подходы к регулированию использования ИИ в судебной системе страны.
Напомним, что в феврале этого года ChatGPT уже использовали для вынесения приговора в Колумбии, однако во вспомогательной роли — для выстраивания цепочки текстов, связанных с делом. Судья Хуан Падилья отмечал, что применение нейросетей в таких целях никак не противоречит колумбийским законам и позволит судьям сэкономить значительный объем времени.