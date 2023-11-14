В России стартует эксперимент по имитации годового космического полета

План эксперимента включает порядка 70 научных программ. По словам директора ИМБП РАН Олега Орлова , в эксперименте примут участие ряд международных организаций, а также ученые из Индии, США, Турции, Канады и других стран.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты. Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено четырехмесячное исследование. Восьмимесячный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета на Луну прошел с ноября 2021 года по июль 2022 года. В нем участвовали испытатели из России, США и ОАЭ.