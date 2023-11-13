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"Святой Грааль кораблекрушений" решили поднять со дна моря

Знаменитый корабль с сокровищами, названный "Святым Граалем кораблекрушений" и затонувший около 300 лет назад, может быть поднят со дна моря до 2026 года. Об этом со ссылкой на заявление властей Колумбии сообщает Arkeonews.

"Святой Грааль кораблекрушений" решили поднять со дна моря
© Российская Газета

Поясним, что речь идет о затонувшем корабле, который перевозил один из самых ценных за все времена грузов. Считается, что прямо сейчас на морском дне лежит до 200 тонн золота, серебра и изумрудов. Такой груз по Карибскому морю перевозил испанский галеон "Сан-Хосе", стоимость подводного клада по текущему курсу оценивается примерно в 20 миллиардов долларов.

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"Сан-Хосе" представлял собой 64-пушечный трехмачтовый галеон, спущенный на воду Испанией в 1698 году. Он входил в состав флота короля Филиппа V. Известно, что судно было потоплено в 1708 году во время войны за испанское наследство. Корабль трагически затонул у колумбийского порта Картахена. На его борту находились 600 моряков, из которых выжили лишь 11 человек.

Найти судно искатели приключений пытались на протяжении многих лет, учитывая огромную стоимость груза, которое находилось в его трюмах. Но только в декабре 2015 года Колумбия официально заявила о том, что команде водолазов удалось отыскать на морском дне легендарный "Сан-Хосе". Оказалось, что судно лежит на глубине более 900 метров. Это затрудняет его обследование и уж тем более подъем артефактов.

Предыдущие исследования показали, что большая часть груза практически не пострадала. Водолазам удалось сфотографировать до сих пор лежащие на большой глубине золотые слитки, китайскую керамику, а также корабельные пушки, отлитые в Севилье в 1655 году. Однако наибольший интерес представляет корабельная казна, которая насчитывала, как считается, 11 миллионов золотых монет.

Споры о судьбе судна давно вышли на межгосударственный уровень. На клад претендуют и несколько стран, и несколько компаний. Судно было испанским, однако груз оно перевозило с территории современной Боливии, а затонуло и вовсе в водах, которые сейчас принадлежат Колумбии. Кроме того, группа американских инвесторов заявила о своих правах на половину груза, мотивируя это тем, что контракт на поиск затонувшего корабля и спасения его сокровищ она подписала еще в 1979 году.

Группа также утверждает, что якобы ее водолазы нашли "Сан-Хосе" еще в 1981 году, после чего Колумбии были переданы точные координаты места кораблекрушения. Впрочем, в Колумбии неоднократно заявляли, что координаты настоящего места кораблекрушения оказались иными, но раскрывать их не торопятся из соображений безопасности - вдруг на корабль позарятся мародеры. Вероятно, спор о судьбе клада будет решен еще не скоро. Ну а пока сообщается, что для подъема груза с большой глубины планируется оформить государственно-частное партнерство.