"Святой Грааль кораблекрушений" решили поднять со дна моря

Знаменитый корабль с сокровищами, названный "Святым Граалем кораблекрушений" и затонувший около 300 лет назад, может быть поднят со дна моря до 2026 года. Об этом со ссылкой на заявление властей Колумбии сообщает Arkeonews.

© Российская Газета

Поясним, что речь идет о затонувшем корабле, который перевозил один из самых ценных за все времена грузов. Считается, что прямо сейчас на морском дне лежит до 200 тонн золота, серебра и изумрудов. Такой груз по Карибскому морю перевозил испанский галеон "Сан-Хосе", стоимость подводного клада по текущему курсу оценивается примерно в 20 миллиардов долларов.

Видео дня

"Сан-Хосе" представлял собой 64-пушечный трехмачтовый галеон, спущенный на воду Испанией в 1698 году. Он входил в состав флота короля Филиппа V. Известно, что судно было потоплено в 1708 году во время войны за испанское наследство. Корабль трагически затонул у колумбийского порта Картахена. На его борту находились 600 моряков, из которых выжили лишь 11 человек.

Найти судно искатели приключений пытались на протяжении многих лет, учитывая огромную стоимость груза, которое находилось в его трюмах. Но только в декабре 2015 года Колумбия официально заявила о том, что команде водолазов удалось отыскать на морском дне легендарный "Сан-Хосе". Оказалось, что судно лежит на глубине более 900 метров. Это затрудняет его обследование и уж тем более подъем артефактов.

Предыдущие исследования показали, что большая часть груза практически не пострадала. Водолазам удалось сфотографировать до сих пор лежащие на большой глубине золотые слитки, китайскую керамику, а также корабельные пушки, отлитые в Севилье в 1655 году. Однако наибольший интерес представляет корабельная казна, которая насчитывала, как считается, 11 миллионов золотых монет.

Споры о судьбе судна давно вышли на межгосударственный уровень. На клад претендуют и несколько стран, и несколько компаний. Судно было испанским, однако груз оно перевозило с территории современной Боливии, а затонуло и вовсе в водах, которые сейчас принадлежат Колумбии. Кроме того, группа американских инвесторов заявила о своих правах на половину груза, мотивируя это тем, что контракт на поиск затонувшего корабля и спасения его сокровищ она подписала еще в 1979 году.