В глубоком космосе обнаружена "Рождественская елка"
Международная команда астрономов открыла довольно необычное скопление галактик, которое из-за ее невероятно ярких объектов получило название "Рождественская елка".
Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv и готовится к публикации в журнале Astrophysical Journal. Коротко об открытии рассказывает Phys.org. Международная группа астрономов под руководством Хаоцзин Яна из Университета Миссури использовала данные наблюдений космического телескопа Уэбба (JWST).
Объектом исследования стало ранее замеченное скопление галактик, первоначально получившее обозначение MACS0416. Оно расположено на расстоянии около 4,3 миллиардов световых лет от Земли. В рамках нового исследования было обнаружено так много ярких объектов, что ученые "переименовали" скопление, назвав его "Скопление галактик Рождественская елка".
Дело в том, что данные телескопа Уэбба позволили выявить сразу 14 ранее неизвестных переходных объектов. Как поясняет Ян, они подобны отдельным звездам, но внезапно становятся на несколько порядков ярче, а затем исчезают. Новые объекты были открыты с использованием данных четырех наборов изображений скопления галактик, полученных JWST за 126 дней наблюдений.
"Эти переходные объекты кажутся яркими лишь на короткий период времени, а затем исчезают; мы как будто смотрим на них через перемещающуюся лупу, - пишут авторы исследования. - Прямо сейчас у нас есть редкий шанс, который дала нам природа, получить детальное представление об отдельных объектах, которые расположены очень далеко. Хотя в настоящее время мы можем видеть только самые яркие из них, если мы будем следить за ними достаточно долго и достаточно часто, то сможем определить, сколько ярких звезд там существует и насколько они массивны".
Кстати, переходные объекты ученые впервые идентифицировали много лет назад, для этого хватило данных, полученных при помощи некогда самого современного космического телескопа Хаббла. Однако инструменты, установленные на борту JWST, гораздо более совершенны. Они и помогли четко определить "мерцающие огни" в изученном скоплении галактик и идентифицировать переходные объекты, существование которых ранее предсказывалось теоретическими моделями.
"Мы назвали MACS0416 скоплением галактик "Рождественская елка" потому, что оно оказалось очень красочным из-за мерцающих огней, которые видны внутри него, - говорит Ян. - Мы смогли увидеть так много переходных процессов в определенных регионах этой области из-за явления, известного как гравитационное линзирование".
К слову, у объектов оказалась разная природа. В двух случаях в переходных объектах ученые идентифицировали сверхновые - звезды, срок жизни которых подходит к концу. Оставшиеся 12 объектов еще предстоит классифицировать.