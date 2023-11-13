В глубоком космосе обнаружена "Рождественская елка"

"Эти переходные объекты кажутся яркими лишь на короткий период времени, а затем исчезают; мы как будто смотрим на них через перемещающуюся лупу, - пишут авторы исследования. - Прямо сейчас у нас есть редкий шанс, который дала нам природа, получить детальное представление об отдельных объектах, которые расположены очень далеко. Хотя в настоящее время мы можем видеть только самые яркие из них, если мы будем следить за ними достаточно долго и достаточно часто, то сможем определить, сколько ярких звезд там существует и насколько они массивны".