В РАН напомнили о сокровищах Атлантиды после громкой находки под Сфинксом

Идею, что под египетскими пирамидами находится тайный зал с сокровищами Атлантиды, впервые высказал американский мистик Эдгар Кейси в начале XX века. И многие из фонда Кейси занимались бурением и раскопками под Сфинксом. В те времена им еще позволяли это делать, сейчас власти Египта запретили это делать. И причина для этого одна — никаких залов там нет. Пирамиды изучались столетиями, и несложно предположить, что за этого время ученые уже давно бы что-то обнаружили, — сообщил Орехов.