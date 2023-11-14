«Роскосмос» допустил перенос запуска «Ресурса-П»

«Что касается высокодетальной съемки — на стапелях уже стоит аппарат "Ресурс-П", и мы планируем запустить его в конце этого года. Максимум, может, в начале следующего», — сказал руководитель на конференции Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).