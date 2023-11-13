Воссоздано лицо жены Ярослава Мудрого

Любитель археологии, который ведет персональный блог Ancient Europeans в социальной сети X, реконструировал лицо второй жены Ярослава Мудрого великой княгини киевской Ингигерды. Об этом пишет Naked Science.

Ингигерда была дочерью первого христианского короля Швеции Олафа Шетконунга и матерью Изяслава Ярославича, Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича.

Ancient Europeans

Реконструкция ее изображения была выполнена на основе сохранившихся костей черепа. При помощи цифровых технологий ее автор воссоздал лицо женщины, сделав ее белокожей и сероглазой блондинкой. При этом он отметил, что цвет волос, кожи и глаз, может отличаться от того, что был в реальности, так как нет необходимых данных о них.

Ранее стало известно, что группа ученых из Бразилии, Австралии и Италии сумела реконструировать лицо фараона Древнего Египта Тутанхамона спустя 3300 лет после его смерти. В своей работе они использовали не только эталонные данные о черепе фараона, и изображения с посмертной маски, но и лица живых людей, чтобы более полно суметь воссоздать образ древнего правителя.