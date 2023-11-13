В Дубае открылось международное авиашоу

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 открылась в Дубае на территории аэродрома Аль-Мактум. Выставка проходит с 13 по 17 ноября.

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На одной из крупнейших отраслевых выставочных площадок в мире свои разработки представляют более 1,4 тысячи производителей летательных аппаратов, действует более 20 павильонов различных стран.

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Россия представляет на выставке несколько экспозиций. В отдельно стоящем павильоне "Россия" размещена объединенная российская экспозиция, которая включает стенды ГК"Ростех",АО"Рособоронэкспорт", АО "КВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Кроме того, в большом международном павильоне работает стенд Роскосмоса.

"Вертолеты России" (входят в Госкорпорацию "Ростех") - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли - показывают на выставке натуральные образцы вертолетов "Ансат медицинский", "Ка-32А11М", "БАС-200", "Ми-171АЗ". Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в Госкорпорацию "Ростех", презентует комплект радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Сапфир", оптико-электронную систему защиты самолетов и вертолетов "Президент-С".

ОАК представляет интерактивную презентацию своего продуктового ряда. Крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса России в составе Рособоронэкспорта показывают более 250 образцов своей продукции. На своей площадке Рособоронэкспорт демонстрирует современные военные самолеты и вертолеты, новейшие авиационные управляемые ракеты, БПЛА, средства ПВО, парашютные системы. В числе демонстрируемых на выставке образцов - один из лучших на рынке комплекс средств жизнеобеспечения и самообороны летчика, а также новейший российский комплекс, который позволяет подавлять или уничтожать на поле боя популярные современные малоразмерные дроны.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на стенде Рособоронэкспорта покажет новинки авиационных средств поражения - управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-БД (большой дальности) и РВВ-МД2 (меньшей дальности). Кроме того, посетителям авиашоу представляют многофункциональную малозаметную высокоточную ракету нового поколения Х-69.

КонцернВКО "Алмаз-Антей" демонструет на выставке зенитные ракетные комплексы.