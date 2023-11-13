Разработан миниатюрный сверхбыстрый лазер

Американские исследователи разработали миниатюрный лазер на нанофотонном чипе. Он излучает короткие световые импульсы с интервалом в квадриллионную долю секунды и не требует высоких мощностей. В будущем ученые внедрят лазер в мобильные телефоны, и их можно будет использовать для диагностики глазных заболеваний или анализа продуктов на наличие вредных бактерий. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Ученые используют сверхбыстрые лазеры для исследования тех явлений, которые человек не успевает увидеть невооруженным взглядом: например, появление и разрыв молекулярных связей в химических реакциях или распространение света в турбулентной среде. Сверхбыстрые лазеры, выпускающие световые импульсы с четким интервалом, используются и в фотонике. Так, ученые применяют лазеры в оптических атомных часах и компьютерах, которые с помощью света вычисляют и обрабатывают данные.

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Однако современные лазеры с фиксированным режимом — дорогие приборы. Они требуют высокой мощности и используются только в лабораторных условиях. Американские ученые решили разработать более доступный и компактный лазер.

«Наша цель — произвести революцию в области сверхбыстрой фотоники, преобразовав большие лабораторные системы в устройства размером с чип, которые можно массово производить и внедрять в полевых условиях», — рассказал Цю Ши Го, руководитель исследования из Городского университета Нью-Йорка, США.

Для создания миниатюрного лазера исследователи взяли тонкопленочный ниобат лития. На него ученые подали внешний радиочастотный электрический сигнал, который стимулирует точный лазерный импульс. Физики объединили ниобат лития и III–V полупроводники с высокой подвижностью электронов. Так получился лазер, который излучает с мощностью в 0,5 Ватт. Он генерирует оптические импульсы с длиной волны около 1065 нанометром, а частота их повторения — примерно 10 гигагерц.

Компактный лазер имеет и другие достоинства, которых нет у других устройств. Например, ученые могут регулировать ток накачки лазера и настраивать частоту импульсов в широком диапазоне — 200 МГц.

В будущем исследователи планируют внедрить лазерные чипы в научные приборы, а также адаптировать их для портативных устройств.