На картине, написанной более 230 лет назад, обнаружили лик демона

Специалисты Национального фонда обнаружили лик демона на картине художника XVIII века Джошуа Рейнольдса. Как сообщает Fox News, необычная находка была сделана во время реставрации произведения искусства, написанного свыше 230 лет назад.

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На полотне под названием «Смерть кардинала Бофорта» представлены последние минуты жизни кардинала из шекспировского «Генриха VI, часть 2». На картине за ней наблюдает король, однако выяснилось, что свидетелем стал еще один персонаж — злой дух или демон. «Зверь» изображен над головой Бофорта с клыками и зловещим выражением лица, а сама фигура была спрятана за слоями краски и лака.

Известно, что после создания «Смерти кардинала Бофорта» критики негативно высказывались по поводу изображенной Рейнольдсом фигуры злого духа и даже требовали убрать ее с полотна. Художник был непреклонен и отказался закрашивать «зверя».