В России разработали приложение для борьбы с зависимостью от гаджетов
Сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали приложение «Цифровая аскетика», которое должно помочь в борьбе с зависимостью от гаджетов. Как сообщает пресс-служба университета, оно нацелено на подростков и студентов младших курсов.
Приложение уже доступно для смартфонов на базе Android в российском магазине RuStore. «Цифровая аскетика» предлагает интерактивный курс на семь дней, который включает в себя задание на развитие сразу нескольких навыков — критического мышления, заботы о себе и контроля за цифровым следом. Особое внимание уделяется проблеме кибербуллинга, с которым нередко сталкиваются молодые люди.
Кроме заданий пользователям доступно ежедневное чтение цитат известных философов. Как считают разработчики, это поможет стимулировать пользователей к ведению философского дневника для размышлений о прочитанном. Также в приложении есть методики полезного чтения и техники дыхания, которые могут быть полезны не только подросткам, но и взрослым людям, которые хотят более осознанно использовать технологии.
«Цифровую аскетику» уже протестировали — педагогический эксперимент прошел в девятом классе школы №50 Челябинска. В 2024 году испытания расширят: разработчики надеются протестировать приложение в более чем 500 школах Челябинской области.