В России разработали приложение для борьбы с зависимостью от гаджетов

Сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали приложение «Цифровая аскетика», которое должно помочь в борьбе с зависимостью от гаджетов. Как сообщает пресс-служба университета, оно нацелено на подростков и студентов младших курсов.

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Приложение уже доступно для смартфонов на базе Android в российском магазине RuStore. «Цифровая аскетика» предлагает интерактивный курс на семь дней, который включает в себя задание на развитие сразу нескольких навыков — критического мышления, заботы о себе и контроля за цифровым следом. Особое внимание уделяется проблеме кибербуллинга, с которым нередко сталкиваются молодые люди.

Кроме заданий пользователям доступно ежедневное чтение цитат известных философов. Как считают разработчики, это поможет стимулировать пользователей к ведению философского дневника для размышлений о прочитанном. Также в приложении есть методики полезного чтения и техники дыхания, которые могут быть полезны не только подросткам, но и взрослым людям, которые хотят более осознанно использовать технологии.