Астрономы решили стереть имя Магеллана со звездного неба

На протяжении веков имя прославленного путешественника Фердинанда Магеллана использовали для названий космических объектов. Современные астрономы решили, что это несправедливо и нужно избавиться от таких названий, пишет APS Physics .

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Две галактики-спутника нашего Млечного Пути, которые ярко светят над южным полушарием, называются Большим и Малым Магеллановыми Облаками.

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Астрономы считают, что португальский моряк XVI века был убийцей, который порабощал и сжигал дома коренных народов во время своей первой экспедиции по кругосветному плаванию. Они настаивают на том, что его имя больше не должно чтиться и ассоциироваться с этими звездными облаками.

«Магеллан совершил ужасающие поступки. На территории, которая впоследствии стала Гуамом и Филиппинами, он и его люди сжигали деревни и убивали их жителей», — заявил астроном Миа де лос Рейес из Амхерстского колледжа в Массачусетсе.

Магеллан возглавил испанскую экспедицию 1519 года и совершил первое европейское плавание в Азию через Тихий океан, но погиб в битве в 1521 году с коренными народами на территории современных Филиппин.

В статье в журнале APS Physics Рейес призывает Международный астрономический союз – орган, отвечающий за присвоение названий астрономическим объектам, – переименовать Магеллановы облака.

«Я и многие другие астрономы считаем, что астрономические объекты и установки не должны называться в честь Магеллана или кого-либо еще, имеющего жестокое колониальное наследие», — указал ученый.

Профессор Дэвид Хогг из Нью-Йоркского университета также добавил: «Основная проблема заключается в том, что облака не являются его открытием». Коренные жители южного полушария могли ясно видеть эти объекты и дали им свои собственные названия. Фактически только в конце 19 века они были названы в честь исследователя.

«Когда мы поддерживаем имена людей, таких как Магеллан, чьи жизни и наследие активно причиняли вред, мы отталкиваем сообщества, которым был причинен вред», — поделился своим мнением Рейес.

Пока неясно, какие альтернативные названия можно было бы дать Магеллановым облакам. В качестве одного из предложений было выдвинуто «Млечные облака».