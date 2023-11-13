«Лаборатория Касперского» испытала смартфон на KasperskyOS

«Лаборатория Касперского» отчиталась об успешном завершении тестирования смартфона под управлением KasperskyOS в сетях мобильной связи типов 2G, 3G и 4G. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании. Партнером «Лаборатории Касперского» в этом проекте выступил оператор сотовой связи «Мегафон».

© Пресс-служба «Лаборатории Касперского»

Смартфон под управлением KasperskyOS прошел испытания на соответствие стандартам сотовой связи и корректность передачи данных по интернету, осуществления звонков, отправки SMS, а также переключения между стандартами 2G, 3G и 4G. В тестировании участвовал «азиатский» смартфон неназванной марки. В «Лаборатории Касперского» отметили, что завершение данного проекта приближает компанию к выпуску серийных устройств на KasperskyOS.

«KasperskyOS for Mobile проверялась согласно программе тестирования лаборатории, состоящей из более чем 250 тест-кейсов. По каждому кейсу записывались логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. При необходимости осуществлялось сравнение работы устройства на базе KasperskyOS с тем же самым устройством на базе референсной ОС», – заявили в «Лаборатории Касперского».