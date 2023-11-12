В России разработали человекообразного робота

Разработкой занимались учёные из Перми

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Пермские учёные разработали человекоподобного робота «Арди»

В Перми представили нового робота под названием «Арди», созданного компанией «Дабл Ю Экспо». Робот обладает человекоподобными движениями, широким спектром мимики и гибкой силиконовой кожей. Его продемонстрировали на выставке «Россия» на ВДНХ, где он вызвал восторг посетителей.

Арди способен выражать эмоции, взаимодействовать с людьми, а также играть и петь. Разработка использует уникальное программное обеспечение с технологией Motion Capture, которая передаёт эмоции и жесты человека. Цель проекта — показать возможности робототехники и искусственного интеллекта, вдохновлять и развлекать публику.