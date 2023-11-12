iPhone выжил после сгорания в костре и даже продолжил принимать звонки

В необычном случае iPhone, случайно брошенный в костер, вышел из огня поврежденным, но работоспособным (хоть и лишь на время). Владелец поделился на Reddit фотографией, на которой видно, как хорошо зажарилось устройство, но при этом телефон продолжал принимать звонки.

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ferra.ru

Несмотря на большую температуру, с которой iPhone пришлось столкнуться, он продолжал работать. Пользователь удивлялся стойкости телефона, отмечая, что он работал как «кролик, заряженный энергией», пока на следующее утро не удалось перенести данные на новое устройство, после чего аккумулятор на сгоревшем устройстве сел, а зарядить его не вышло.

Конкретная модель iPhone остается неизвестной, но, судя по вырезу и корпусу MagSafe, она относится к серии iPhone 12.