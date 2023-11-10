Жители США массово сообщили об отсутствии сотовой связи

«У вас, ребята, прямо сейчас массовый сбой в Прово, штат Юта. Все устройства моих друзей и мое собственное находятся в режиме «Только экстренных вызовов». Я говорил примерно с 13 знакомыми. Все они пользуются Verizon, и у всех одна и та же проблема, но вы, ребята, утверждаете, что перебоев в сети нет», — написал в комментариях к публикации Verizon Support в X один из пользователей соцсети.