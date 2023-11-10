Жители США массово сообщили об отсутствии сотовой связи

Миллионы жителей США лишились связи и интернета из-за сбоя Verizon
Клиенты Verizon столкнулись с массовым сбоем в работе американского сотового оператора. Об этом свидетельствуют отчеты сервиса Downdetector.
Пользователи сообщают о массовом сбое в работе сети Verizon. У большинства из пострадавших телефоны перестали принимать какой-либо сигнал. Вместо привычной антенны с указанием качества связи на экранах пользователей появились сообщения «Нет сети» и «Только экстренные вызовы».
Согласно Downdetector, на проблемы со связью в основном жалуются жители восточной части США, однако часть пострадавших сообщает об отсутствии сети из других регионов, включая Даллас, Хьюстон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.
Кроме того, сбой также нарушил работу виртуальных операторов, использующих сеть Verizon.
Поддержка оператора Verizon в социальной сети X (ранее Twitter) пока никак не комментировала ситуацию.
«У вас, ребята, прямо сейчас массовый сбой в Прово, штат Юта. Все устройства моих друзей и мое собственное находятся в режиме «Только экстренных вызовов». Я говорил примерно с 13 знакомыми. Все они пользуются Verizon, и у всех одна и та же проблема, но вы, ребята, утверждаете, что перебоев в сети нет», — написал в комментариях к публикации Verizon Support в X один из пользователей соцсети.
Сообщается, что 4G-связь у некоторых пользователей была восстановлена, однако сети пятого поколения все еще недоступны.
По данным Statista, услугами Verizon пользуются более 143 млн клиентов. Он входит в тройку крупнейших операторов США.