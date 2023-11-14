Черные дыры наоборот: что такое белые дыры

Большинство людей знакомы с понятием «черной дыры»: экстремальным искажением пространства и времени, которое бесконечно пожирает любую материю, подобравшуюся достаточно близко. Но мало кто знает, что научная теория, предсказавшая существование черных дыр, также предсказывает существование белых — их полной противоположности. Портал Popular Mechanics рассказал, что такое белые дыры и чем они отличаются от других космических феноменов.

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По сути, белые дыры — это черные дыры, которые «идут» назад во времени. Они тоже имеют массу, ротацию и электрический заряд, но в остальном работают по иным правилам. Если черные дыры поглощают материю и энергию, то белые дыры, напротив, постоянно исторгают их в открытый космос. Горизонт событий черной дыры не позволяет поглощенной энергии и материи покинуть воронку. Анти-горизонт событий белой дыры, вероятно, исторгает их наружу с огромной силой.

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Главное различие между дырами заключается в способе их формации. Мы знаем, что, когда массивные звезды подвергаются полному гравитационному коллапсу в конце своего жизни, их внешние слои уничтожаются взрывом сверхновой. Ядро же становится центром черной дыры. Если бы мы смогли сломать причинно-следственные законы и повернуть время вспять, вместо черной дыры должна появиться белая — по крайней мере, на это намекают теоретические расчеты. Но это невозможно. По факту, мы не знаем ни единого физического процесса во вселенной, который мог бы породить белую дыру.

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Вероятность существования белых дыр также косвенно подтверждают теории Стивена Хокинга. Он рассуждал, что, если черные дыры рано или поздно начинают источать радиацию, то они должны прийти к состоянию теплового равновесия. Излучение т.н. «радиации Хокинга» заставило бы черные дыры постепенно испаряться, однако законы квантовой механики гласят, что информация не может быть уничтожена. Если так, то где она окажется, когда черная дыра «высохнет»?

Одна из теорий утверждает, что черные дыры могут быть соединены в пространстве-времени с белыми дырами. Материя, попавшая в черную дыру, выходит из белой где-то в другом регионе вселенной — возможно, вообще в другой галактике. Соединительная ткань между дырами была бы мостом Эйнштейна-Розена, или червоточиной. Правда, тот факт, что мы до сих пор не нашли ни одной белой дыры может свидетельствовать, что червоточины — нечто большее, чем пространственно-временные тоннели.