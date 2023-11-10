Huawei и SMIC предупредили о перенасыщении рынка микросхем

Крупнейший в мире производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. предупредил, что восстановления на рынке смартфонов нужно ждать как минимум еще год, тогда как геополитическая напряженность приведет к серьезному перенасыщению чипами во всем мире, пишет Bloomberg.

Этот мрачный прогноз противоречит комментариям двух других его конкурентов — Samsung Electronics Co. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. о скором падении спроса на смартфоны.

Китайский производитель микросхем отчитался на этой неделе о третьем подряд падении квартальной выручки, а также о расширение санкций Вашингтона против технологического сектора Китая. Между тем, инвесторы надеялись, что популярность последних моделей смартфонов Huawei Technologies Co. поможет компенсировать спад продаж.

Huawei создала 7-нанометровый процессор для Mate 60 Pro, который считается прорывом для нее и SMIC — двух компаний, внесенных в США в черный список из соображений национальной безопасности.

Руководители SMIC рассказали о том, как политическая напряженность стимулировала глобальное наращивание в Китае мощностей для производства чипов. Помимо Китая, США, Япония и страны Европы также выделяют стимулы для наращивания местного производства чипов. После отчета акции SMIC в пятницу упали на 6,6%. Она сообщила о падении выручки на 15% до $1,62 млрд в прошлом квартале. Ее чистая прибыль упала на 80%, что также не соответствует оценкам аналитиков.