В Индонезии заново открыли исчезнувший вид млекопитающих спустя 60 лет

Исчезнувший вид млекопитающих заново открыли в Индонезии спустя 60 лет
Ученые заново открыли вид млекопитающих, который считался давно вымершим. Речь идет о проехидне Аттенборо. Вид был идентифицирован голландским ботаником в 1961 году.
Вид назвали в честь биолога Дэвида Аттенборо. В последний раз его представителей видели в природе более 60 лет назад. Считалось, что эти проехидны полностью исчезли, но в ходе недавней экспедиции в горах Циклоп в Индонезии команда Оксфордского университета обнаружила живую особь.
Проехидну Аттенборо описывают как существо с шипами ежа, мордой муравьеда и лапами крота. Она входит в отряд однопроходных (Monotremata) – яйцекладущих, которые отделились от эволюционного древа жизни млекопитающих около 200 миллионов лет назад.
Ученые Оксфордского университета обследовали в поисках проехидны отдаленную местность северо-восточного Папуа. Они опрашивали местных жителей, а также разместили в труднодоступных местах фотоловушки.
Исторический снимок был сделан 22 июля 2023 года. В последний день четырехнедельной экспедиции камеры запечатлели проехидну, которая прогуливалась по подлеску, сообщает The Guardian.
«Было огромное чувство эйфории, а также облегчения от того, что мы так долго работали в полевых условиях без какой-либо награды до самого последнего дня», – отметили ученые.
Ранее сообщалось, что в Австралии нашли «вымершую» ящерицу. Ее не видели в природе на протяжении 40 лет.