В Индонезии заново открыли исчезнувший вид млекопитающих спустя 60 лет

Ученые заново открыли вид млекопитающих, который считался давно вымершим. Речь идет о проехидне Аттенборо. Вид был идентифицирован голландским ботаником в 1961 году.

© Long-beaked Echidna/D. Parer & E. Parer-Cook/Auscape/Minden Pictures

Вид назвали в честь биолога Дэвида Аттенборо. В последний раз его представителей видели в природе более 60 лет назад. Считалось, что эти проехидны полностью исчезли, но в ходе недавней экспедиции в горах Циклоп в Индонезии команда Оксфордского университета обнаружила живую особь.

Проехидну Аттенборо описывают как существо с шипами ежа, мордой муравьеда и лапами крота. Она входит в отряд однопроходных (Monotremata) – яйцекладущих, которые отделились от эволюционного древа жизни млекопитающих около 200 миллионов лет назад.

Ученые Оксфордского университета обследовали в поисках проехидны отдаленную местность северо-восточного Папуа. Они опрашивали местных жителей, а также разместили в труднодоступных местах фотоловушки.

Исторический снимок был сделан 22 июля 2023 года. В последний день четырехнедельной экспедиции камеры запечатлели проехидну, которая прогуливалась по подлеску, сообщает The Guardian.

«Было огромное чувство эйфории, а также облегчения от того, что мы так долго работали в полевых условиях без какой-либо награды до самого последнего дня», – отметили ученые.