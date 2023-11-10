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В регионах России упала скорость мобильного интернета

Скорость мобильного интернета снизилась в российских регионах из-за нехватки оборудования. Как сообщает газета «Известия», к такому выводу пришло агентство TelecomDaily после проведения необходимых замеров.

В регионах России упала скорость мобильного интернета
© РИА Новости

Согласно результатам исследования, за год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20%, до 63,2 Мбит/с. В регионах наблюдается снижение — с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с.

Директор агентства Денис Кусков считает, что регионы снабжают дефицитным оборудованием по остаточному принципу. Качество связи в субъектах пытаются поддерживать, расширяя диапазон за счет частот 4G, изначально предназначенных для других радиотехнологий.

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По информации Минцифры, столица является основным рынком для крупнейших операторов сотовой связи. Кроме того, в Москве сосредоточена большая часть всего оборудования. При этом в ведомстве подчеркнули, что скорость интернета в целом в России находится на стабильном уровне.

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