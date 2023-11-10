В регионах России упала скорость мобильного интернета

Скорость мобильного интернета снизилась в российских регионах из-за нехватки оборудования. Как сообщает газета «Известия», к такому выводу пришло агентство TelecomDaily после проведения необходимых замеров.

Согласно результатам исследования, за год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20%, до 63,2 Мбит/с. В регионах наблюдается снижение — с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с.

Директор агентства Денис Кусков считает, что регионы снабжают дефицитным оборудованием по остаточному принципу. Качество связи в субъектах пытаются поддерживать, расширяя диапазон за счет частот 4G, изначально предназначенных для других радиотехнологий.