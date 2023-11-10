В Китае создали обезьяну-химеру с двумя ДНК

Журнал Cell сообщает, что молекулярные биологи из КНР впервые успешно вырастили химерную разновидность примата, применяя для этого два набора плюрипотентных стволовых клеток. Так называется особый подтип стволовых клеток, наиболее близких по свойствам к тем тельцам, которые появляются внутри эмбриона на первых фазах его развития.

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Биологи вырастили девять различных линий стволовых клеток макак-крабоедов, а также встроили в их ДНК набор генов, заставлявший эти клетки вырабатывать флуоресцентное свечение. После ученые ввели эти клетки внутрь семидневных зародышей, которые были выращены из эмбриональных стволовых клеток других особей этого вида приматов, и имплантировали их в организм нескольких суррогатных матерей.

Наблюдения и эксперименты помогли специалистам выработать такой протокол выращивания, активации и введения стволовых клеток, который привел к успешному встраиванию этих телец в зародышевые ткани.

В итоге исследователи получили шесть здоровых “химерных” детенышей макак-крабоедов, чьи ткани тела примерно на 67% состояли из светящихся потомков модифицированных стволовых клеток.