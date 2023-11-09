Российские ученые создали нанопокрытие для стекол самолетов

В Обнинске, Калужская область, учёные создали уникальное оптическое покрытие для кабин пилотов, которое тоньше человеческого волоса в 500 раз и снижает электромагнитное воздействие в 250 раз. Это технологическое достижение, разработанное в Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина, не имеет аналогов в России. Оптическое покрытие обеспечивает прозрачность стекла, защищая пилотов от агрессивных факторов, таких как солнечное излучение и электромагнитные воздействия бортового оборудования.