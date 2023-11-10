MacBook Pro с OLED-экраном задержится до 2026 года

В то время как поклонники Apple с нетерпением ожидают появления iPad с OLED-дисплеями, им придется запастись терпением в ожидании долгожданного OLED MacBook Pro. По словам аналитика Джеффа Пу из Haitong Intl Tech Research, Apple планирует выпустить такой продукт лишь в 2026 году.

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Задержка с внедрением OLED в MacBook резко контрастирует с использованием этой технологии в iPhone, начиная с iPhone X. Хоть преимуществ у технологии много, стоит помнить, что OLED-дисплеи могут быть подвержены "выгоранию" экрана - явлению, когда статичное изображение при длительном отображении оставляет на экране остаточный след. Возможно, Apple пытается исправить этот момент.