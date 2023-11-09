Ученые объявили «тела инопланетян» из Перу настоящими

В мексиканском парламенте состоялось второе слушание по поводу «тел инопланетян» из Перу. Об этом сообщает Reuters.

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7 ноября перед конгрессменами снова выступил журналист и уфолог Хайме Мауссан, который демонстрировал там так называемые останки пришельцев в сентябре. На этот раз он сосредоточился на попытке доказать, что представленные образцы не являются подделкой.

В качестве эксперта Мауссан привлек антрополога Роджера Зунигу из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике, Перу. Ученый объявил, что за последние четыре года изучил пять подобных «пришельцев» и назвал их настоящими.

"Не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ". Роджер Зунига, антрополог Национального университета Алоизия Гонзаги.

Он также представил конгрессменам письмо 11 коллег, которые подтвердили его слова. Однако в нем сказано, что ученые не считают мумии существами внеземного происхождения. На слушаниях также выступил аргентинский хирург Селестино Адольфо Пиотто, который заявил, что изучил анализы и изображения существ, и считает их «эволюционировавшей версией современного человека».

Также слово было предоставлено мексиканскому реперу Клаудио Ярто. Он заявил, что лично видел НЛО и закончил выступление речитативом под аплодисменты собравшихся.