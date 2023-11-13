Красиво жить не запретишь: 7 самых дорогих часов в истории

Коллекционеры всех сортов готовы заплатить баснословные деньги за редкие экземпляры для своей коллекции, будь то произведения искусства, автомобили, виниловые пластинки или что бы то ни было еще. Однако рынок редких часов особенно известен своими рекордными ценами. Портал slashgear.com рассказал о самых дорогих часах.

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Patek Philippe Nautilus Tiffany & Co. — $6,5 млн

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Пожалуй, одним из самых крупных релизов в сегменте сверхдорогих часов была партия Patek Philippe Nautilus: ограниченная партия из 170 экземпляров продавалась в избранных магазинах Tiffany & Co. на территории США. Единственным шансом зарубежных коллекционеров был аукцион, из-за чего цена часов немыслимо выросла. Для контекста, в магазине их можно было приобрести за $52 000.

Patek Philippe

Patek Philippe Gobbi Milan Heures Universelles — $8,98 млн

Редкие часы, проданные на аукционе Christie’s в 2019 году, считаются ценным экземпляром для коллекционеров по ряду причин. Во-первых, это одна из семи опорных моделей серии 2523, выполненных в розовом золоте, и пятая, попавшая на аукцион. Во-вторых, часы были полностью оригинальными и в идеальном состоянии — еще один важный фактор для коллекционеров. И, наконец, в-третьих, на часах была подпись Gobbi: престижного дилерского центра в Милане, который принадлежит семье часовщиков уже более 180 лет.

Christie's

Patek Philippe Prince Mohammed Tewfik Adil Toussoun Ref. 1518 — $9,57 млн

Опорная модель серии Patek Philippe 1518 продавалась 1940-1950 годах, однако итоговый тираж составил всего 281 экземпляр. 58 штук получили корпус из розового золота, но только 14 имеют циферблат из того же металла. Хорошо сохранившийся экземпляр из этой маленькой партии попал на Sotheby’s в 2021 году — до этого он находился в личном владении бывшего принца Египта.

Christie's

Patek Philippe Stainless Steel Ref. 1518 — $11,14 млн

Часы Patek Philippe из нержавеющей стали в целом считаются большой редкостью. Многие покупатели, которые могли позволить себе потратить круглую сумму на премиальные швейцарские часы, покупали их в золоте. По факту, опорная модель из серии 1518 в нержавеющей стали настолько редкая, что ее нет даже в официальном музее Patek Philippe в Женеве. Специалисты полагают, что в мире существует всего четыре таких экземпляра, и только один из них когда-либо появлялся на аукционе.

Phillips

Rolex Paul Newman Daytona — $17,75

Rolex Daytona легенды Голливуда Пола Ньюмана поставили новый рекорд, когда они появились на дебютном аукционе Phillips в Нью-Йорке в 2017 году. По изначальной оценке, часы стоили всего пару миллионов долларов, однако первая же ставка повысила планку до десяти. Хотя позднее Ньюман носил и другие модели Daytona, экземпляр на аукционе был единственным с «экзотическим» циферблатом.

Rolex

Patek Philippe Henry Graves Jr. Supercomplication — $25,41 млн

Хотя наручные часы преобладают в топах самых дорогих моделей, до недавнего времени безусловным лидером по цене были карманные часы. Patek Philippe Henry Graves Jr. Supercomplication вышли на аукцион Sotheby’s в 2014 году и побили собственный же рекорд 1999 года: тогда часы ушли с молотка за $11 млн.

Модель была изготовлена по заказу бизнесмена Генри Грейвза-младшего. По слухам, Patek Philippe получила от клиента пустой чек с просьбой изготовить самые сложные часы, на которые только были способны мастера. Они считаются одним из шедевров часового дела и по сей день.

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 — $31 млн

Часы, изготовленные в единственном экземпляре для благотворительного аукциона Christie’s в 2019 году. Первый и последний образец Grandmaster Chime в нержавеющей стали был продан неизвестному покупателю за $31 млн, что сделало часы самыми дорогими в истории. Кроме того, они также являются одними из самых сложных: конструкция насчитывает 20 усложнений и два циферблата.