Ученые рассказали о вреде от использования газовой плиты

В домах людей, которые пользуются газовыми плитами, превышен рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения уровень опасного химического соединения — диоксида азота в воздухе. Об этом сообщает Daily Mail.

Газовые плиты используются во многих странах — во Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии и Словакии. Такой способ приготовления пищи удобен и экономичен. Тем не менее, голландские исследователи обнаружили, что использование газовой плиты повышает концентрацию диоксида азота в воздухе. Это химическое соединение с формулой NO2.

Ученые из нидерландской организации прикладных научных исследований выяснили, что чем дольше используется плита — тем выше уровень NO2. Кроме того, системы вытяжной вентиляции не могут эффективно удалять такие соединения (вероятнее всего, вследствие их неправильного использования).

Диоксид азота особо токсичен, он является мощным окислителем. Даже в небольших концентрациях соединение может раздражать слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание диоксида азота способно спровоцировать развитие воспалительных заболеваний дыхательных путей, таких как астма. У людей с болезнями органов дыхания симптомы могут усилиться.