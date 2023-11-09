Умер замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников

Заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер на 41-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил бывший глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. ТАСС

«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор», — написал Рогозин. Сенатор также отметил, что Овчинникову удалось успешно справляться с обязанностями и навести в компании финансовый порядок, что привело к «годам беспрецедентных безаварийных запусков». News.ru