СМИ рассказали о продаже в России уже активированных MacBook

Источники «Известий» среди ритейлеров рассказали, что в России начали продавать уже активированные ноутбуки Apple — при этом речь идет о моделях, которые были выпущены недавно. Покупателей таких MacBook предупредили, что у этих устройств сокращается гарантия.

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Главный редактор журнала Ferra.ru Евгений Харитонов рассказал «Известиям», что активированные ноутбуки Apple поставляют мелкими партиями из США. Для вывоза новой техники из Штатов приходится ее активировать — подтверждая таким способом, что ее покупают для личного пользования. Уже в России на клавиатуру таких MacBook наносят русскоязычную гравировку.

Эксперт назвал это временной мерой, которая будет действовать до тех пор, пока ритейлеры не наладят цепочки поставок из ОАЭ или Китая.

В магазинах при продаже таких ноутбуков сообщают, что они были активированы ранее, но являются новыми и не проходили процедуру привязки к аккаунту Apple ID.

Основным минусом покупки уже активированного устройства Apple эксперты называют сокращенный срок гарантии. Ведущий продакт-менеджер diHouse Любовь Морозова отметила, что период действия гарантии на товары Apple начинается с момента активации и составляет год.

«То есть приобретая уже активированный продукт, покупатель сам себя лишает полной гарантии», — подчеркнула она.

Главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов отметил, что это будет иметь значение для людей, у которых есть возможность обращаться в авторизованные сервисные центры Apple за границей.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал другой минус уже активированных устройств — покупатель не сможет узнать, действительно ли компьютер только активировали или его все же использовали как-то еще.