«Аквариус» просит государство софинансировать выпуск умных гаджетов

Российский производитель электроники «Аквариус» намерен вложить 40 млрд руб. в расширение производства. В частности, планируется наладить выпуск умных телевизоров, часов и колонок. Для этого компания просит государство частично софинансировать проекты, сообщает «Коммерсант».

«Аквариус» направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко документ, из которого следует, что компании нужно 4,5 млрд руб. для увеличения мощностей в Твери и Шуе, ещё по 3 млрд руб. — на вхождение в капитал азиатского IT-разработчика для доступа к технологиям и российского дистрибутора. Эти средства компания просит предоставить государство. Остальные 29,5 млрд руб. будут вложены в разработку, производство и маркетинг.

Компания также просит ограничить параллельный импорт иностранной электроники и предоставить ей субсидии, в том числе обеспечить льготные займы для расширения производства, субсидирование оборотных средств для продавцов на закупку российских устройств, а также льготные кредиты на покупку гаджетов для физлиц.

«Аквариус» планирует до конца года представить несколько мобильных устройств на базе операционной системы (ОС) «Аврора». Компания рассчитывает занять 7% на рынке смартфонов, а также 20% рынка ноутбуков.