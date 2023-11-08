Глава WhatsApp прокомментировал появление рекламы внутри приложения в будущем

WhatsApp готовится к нововведениям в своей бизнес-модели. Уилл Кэткарт, руководитель платформы, подтвердил, что в приложении могут появиться рекламные объявления.

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Предполагается, что реклама будет размещаться в функции «Статус», а также в недавно представленных «Каналах».

В беседе с бразильским изданием Folha De S.Paulo, Кэткарт уточнил, что, несмотря на изучение возможности введения рекламы, основной опыт общения в мессенджере останется свободным от рекламных вмешательств.

Он подчеркнул, что вкладка с входящими сообщениями, являющийся личным пространством пользователя, не будет затронут коммерческим контентом.