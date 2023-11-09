10 самых древних стран мира

На Земле существует огромное множество цивилизаций, но не все из них могут похвастать историей, тянущейся тысячелетиями. На случай, если вы когда-нибудь интересовались древними цивилизациями, мы собрали список самых старых государств на планете.

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Грузия — 1300 год до нашей эры

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Специалисты называют территорию современной Грузии колыбелью виноделия: именно здесь можно найти одни из самых старых винных сосудов в мире. Из-за того, что возраст некоторых составляет по меньшей мере 8 000 лет, ученые считают эти артефакты свидетельствами доисторического виноделия. Археологические находки также подтверждают существование ранних политических и социальных структур в VII веке до нашей эры.

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Израиль — 1300 год до нашей эры

Израиль, находящийся между Средиземным и Красным морем, пережил множество исторических эпох, включая Средневековье, Бронзовый и Железный век. Кроме того, в этом регионе нашли свидетельства одной из самых ранних миграций гоминидов из Африки.

Индия — 2000 год до нашей эры

Цивилизованные сообщества существовали в Индии на протяжении как минимум 250 000 лет. После заката гоминидов первая цивилизация в регионе появилась в Бронзовом веке: сейчас она известна как хараппская или индская цивилизация, чей расцвет пришелся на 3300-1300 годы до нашей эры.

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Китай — 2070 год до нашей эры

Ранняя китайская цивилизация сформировалась в результате объединения провинций в эпоху династии Шан (1700-1046 годы). На этот период также пришлись первые практики династического наследования, однако ученые до сих пор располагают скромными данными о том времени.

Корея — 2333 год до нашей эры

Корейский полуостров, ныне разделенный на Северную и Южную Корею, суммарно обладает примерно 5000 годами истории. Между 2333 и 108 годами до нашей эры объединенное государство носило имя Кочосон, и было первой нацией, изобретшей набор текста металлическими литерами. Это достижение навсегда изменило человеческие коммуникации и сыграло важную роль в развитии мировой культуры.

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Армения — 2492 год до нашей эры

Первые упоминания армянской цивилизации приходится на VI век до нашей эры, но, несмотря на это, само государство сформировалось только в 782 году. На пике мощи территория Армении простиралась от Черного и Средиземного моря до озера Урмия в Иране. Кроме того, армяне были одними из первых людей, принявших христианство в качестве государственной религии.

Вьетнам — 2879 год до нашей эры

История Вьетнама тянется на десятки тысяч лет назад. Раскопки, проведенные в середине прошлого века, открыли ученым останки двух гомининов. Они свидетельствуют о том, что доисторический Вьетнам мог существовать 500 000 лет назад и был домом для одного из самых ранних сообществ в мире.

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Сирия — 3000 год до нашей эры

На протяжении своей истории Сирия принадлежала разным империям: самые древние археологические находки дошли до современности спустя 700 000 лет. Причем среди них числятся не только скелеты древних людей, но и целый потерянный город — Эбла, одна из старейших цивилизаций Сирии.

Египет — 3150 год до нашей эры

Египет существует уже почти 30 столетий. Недавние научные открытия установили, что ранние династические периоды древнего Египта происходили приблизительно 5 000 лет назад. Помимо этого, археологи подозревают, что найденные жилища и могилы являются частью забытой столицы, которая открывается нам только сейчас.

Иран — 3200 год до нашей эры

До середины XX века Иран был Персией — одной из старейших непрерывных цивилизаций мира. Древние поселения и исторические артефакты Ирана датируются 7000 годом до нашей эры. Когда-то в прошлом страна была частью крупнейшей, первой в мире империи Кира Великого — Державы Ахеменидов.