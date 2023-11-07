Смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора" поступили в продажу

Смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора" впервые поступили в розничную продажу. Речь идет о партии устройств, разработанных компанией F+Tech. Как ожидается, покупателями станут разработчики, заинтересованные в устройствах, чтобы писать для них приложения.

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Всего в продажу поступили две модели: FPlus R570E по цене 14990 и планшет FPlus Tab Plus по цене 16990 рублей. Это цены на первые тысячи экземпляров каждого из устройств. Полные цены выглядят менее привлекательно FPlus R570E по цене 47 990, а планшет FPlus Tab Plus по цене 48990 рублей.

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Как пояснил "РГ" присутствовавший на старте продаж Павел Эйгес - глава компании "Открытая мобильная платформа" - разработчика "Авроры", речь идет о концепции BYOTD (Bring Your Own Trusted Device), предполагающей, что сотрудник компании или ведомства приобретает устройство и затем использует его в работе. Управляет и обслуживает гаджет IT-департамент организации, он получает доступ к ресурсам организации и корпоративному магазину приложений. По словам Эйгеса, принципиальное отличии от ранее продвигавшейся концепции BYOD в том, что там сотрудники приносили на работу обычные пользовательские устройства, которые были защищены только такими же пользовательскими средствами защиты, здесь же речь идет о сертификации ФСТЭК.

О выводе устройств на "Авроре" на массовый рынок речь пока не идет. По словам Павла Эйгеса, этот путь может занять два-три года. В первую очередь, сдерживающим фактором может стать малое число массовых приложений. При этом весь пул необходимых для работы корпоративных приложений для "Авроры" уже разработан и представлен.

Как рассказал "РГ" глава F+Tech Алексей Мельников, по заявленным ценам будет доступно всего порядка 1000 устройств каждой модели. Позднее, ориентировочно в феврале 2024 года, в продажу поступит еще одно устройство - планшет FPlus ПК T1100. Цены на старте продаж просубсидированы F+Tech и "Авророй"

Кроме того, отметил Мельников, в ближайшее время к продажам устройств на "Авроре" присоединятся и другие производители, выпускающие устройства для этой операционной системы. В их числе "Аквариус" и "Байтэрг".

Первым покупателем смартфона на ОС "Аврора" стал замглавы Минцифры Евгений Филатов.