Ученые нашли древнейшую на Земле пирамиду

Международная и междисциплинарная команда археологов, геофизиков, геологов и палеонтологов представила новое исследование, доказывающее, что древнейшей пирамидой на нашей планете является Гунунг Паданг в Индонезии.

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Исследование опубликовано в журнале Archaeological Prospection, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Авторский коллектив детально описывает результаты исследования пирамиды Гунунг Паданг. Много лет она считалась мегалитическим сооружением. Объект расположен на вершине потухшего вулкана на острове Ява. Для местных жителей он является священным местом.

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В 1998 году Гунунг Паданг официально объявили объектом культурного наследия, хотя до последнего времени не было единого мнения относительно истории его появления. Дело в том, что не все исследователи считали его рукотворным объектом. Например, одна из гипотез гласит, что это созданный природой холм, которые местные жители в течение многих лет слегка видоизменяли.

Однако новое исследование, похоже, все расставило по своим местам. Оно базируется на данных, собранных в период с 2011 по 2015 год. Команда ученых изучила структуру необычной пирамиды с помощью сейсмической томографии, электротомографии и георадара. Кроме того, были отобраны образцы керна, которые позволили провести радиоуглеродное датирование. В свою очередь, анализ помог определить возраст различных слоев этого холма.

Исследовательская группа пришла к выводу, что Гунунг Паданг - это, в основном, рукотворное сооружение. Более того, в исследовании приводятся доказательства того, что сооружение строилось поэтапно, с интервалами в тысячи лет. Оказалось, что самые древни части конструкции были построены в период от 25 000 до 14 000 лет назад, то есть они как минимум втрое старше древнейшей из египетских пирамид.

Проведенное датирование, по сути, делает Гунунг Паданг самой древней известной пирамидой в мире. В частности, исследователи обнаружили следы работы людей на древнейшем этапе - это оказались скульптуры, вырезанные из лавы на вершине небольшого потухшего вулкана. Следующий этап строительства пришелся на период между 7900 и 6100 годами до нашей эры. По мнению ученых, в это время уже другое сообщество людей добавило сооружению каменные стены и колонн.