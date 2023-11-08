Представлены iQOO 12 и iQOO 12 Pro на Snapdragon 8 Gen 3

Бренд iQOO представила свои новые смартфоны iQOO 12 и iQOO 12 Pro. По сравнению с предшественниками новинки получили обновлённый дизайн, новую камеру и работают на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

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Экран

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iQOO 12 оснащён 6,78-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K (2800×1260 пикселей) и частотой ШИМ 2160 Гц. У iQOO 12 Pro – 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-экран Quad HD+ Samsung E7 с разрешением 2К (3200×1440 пикселей) и ШИМ-регулированием 1440 Гц.

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Оба смартфона имеют пиковую яркость до 3000 нит, переменную частоту обновления 144 Гц с технологией LTPO. Ширина рамки, обрамляющей экран, составляет всего 1,54 мм.

Дактилоскопический сканер интегрирован под экран. У iQOO 12 Pro – ультразвуковой.

Аппаратная основа

Производительность новых смартфонов обеспечивает процессор Snapdragon 8 Gen 3 в тандеме с графическим процессором Adreno 750, 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Также стоит отметить наличие системы охлаждения с испарительной камерой площадью около 6000 мм2. Это самая большая испарительная камера в истории бренда. За температурный режим отвечают 11 датчиков, размещенных в разных частях корпуса.

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Ёмкость аккумулятора стандартной версии составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт. У iQOO 12 Pro аккумулятор ёмкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, беспроводной зарядкой 50 Вт и обратной беспроводной зарядкой 10 Вт.

Камеры

Оба смартфоны получили тройную основную камеру с датчиками:

50 Мп главный сенсор Omnivision OV50H (f/1,68, OIS, светодиодная вспышка);

50 Мп сверхширокоугольный датчик Samsung JN1 (f/2.0) с углом обзора 150°;

64 Мп телеобъектив Omnivision OV64B(f/2,57, OIS, 3-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум, чип обработки изображений V3).

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп (f/2,45).

Прочее

В смартфонах имеются самый мощный вибро-мотор и симметричные трёхмерные двойные динамики. Пыле- и водостойкость (IP68) только в iQOO 12 Pro. В обоих гаджетах поддерживается 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C и NFC.

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Размеры iQOO 12 : 163,22×75,88×8,10 мм (Legend/Track Edition)/8,35 мм (Red edition); Вес: 203,7 грамм (Legend/Track Edition)/198,5 грамма (Red edition).

: 163,22×75,88×8,10 мм (Legend/Track Edition)/8,35 мм (Red edition); Вес: 203,7 грамм (Legend/Track Edition)/198,5 грамма (Red edition). Размеры iQOO 12 Pro: 164,63×75,4×8,58 мм (Legend/Track Edition)/8,75 мм (Red edition); Вес: 210 грамм (Legend/Track Edition)/205 грамм (Red edition).

Доступность, цвета, цена

Приём предзаказов на новинки стартует с 14 ноября. Продажи в Китае начнутся 24 ноября. iQOO 12 и 12 Pro выпускаются в версиях Legend Edition белого цвета с логотипом BMW, Track Edition чёрного цвета со стеклянной задней панелью и версии Red Edition с отделкой под кожу.

Цена iQOO 12:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $545;

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $590;

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – $645.

Цена iQOO 12 Pro: