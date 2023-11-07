10 лучших наборов LEGO для взрослых

Несмотря на популярные стереотипы, конструкторы Lego — развлечение не только для детей. Напротив, взрослые могут найти потрясающие наборы, которые отлично смотрятся в качестве украшения и неплохо разогревают мозг в процессе сборки. Портал livescience.org представил подборку лучших наборов Lego для взрослых.

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Vincent van Gogh — The Starry Night

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Наборы Lego, которые можно без стеснения повесть на стену — сравнительная редкость. И The Starry Night — именно такой набор. Реплика знаменитой картины ван Гога встроена прямо в рамку благодаря интересной трехмерной композиции. Из-за этого готовая картина весит больше, чем может показаться, но оно и не важно. «Звездная ночь» хорошо выглядит как на полке, так и на рабочем столе.

Lego

Motorized Lighthouse

Моторизованный маяк — пожалуй, один из самых занимательных наборов для взрослых. Он поразительно красивый, но при этом весьма интересный в сборке. Благодаря моторизованным функциям внутри маяка находится много механизмов, поэтому вам придется иметь дело с проводами. Да, набор однозначно более техничный, чем многие другие — но в этом и прелесть.

Lego

Statue of Liberty

Линейка Lego Architecture включает в себя одни из лучших наборов для взрослых, но среди них отдельно стоит выделить реплику Статуи Свободы. Мини-модель знаменитого нью-йоркского монумента привлекает внимание не хуже, чем оригинал, но занимает гораздо меньше места. Сборка потребует достаточно много времени, т.к. в состав фигурки входит много мелких деталей и сложных секций, но результат стоит того.

Lego

Orchid

Lego Botanicals — еще одна замечательная и довольно популярная линейка. Но, опять же, отдельно мы отметим Orchid: небольшую фигурку орхидеи, поразительно похожую на реальный цветок. Она может стать отличным украшением для любой комнаты благодаря обилию мелких деталей, вроде маленьких соцветий, стебельков и горшочка.

Lego

Tree House

Tree House отличается одной великолепной деталью: в комплект домика на дереве включены два набора листвы. Зеленый для лета, желтовато-оранжевый для осени. Оба выглядят отлично, поэтому их можно менять по настроению — или в зависимости от времени года за окном. Кроме того, сам домик полон других деталей: например, проработанных комнат, где можно поселить разных человечков.

Lego

Bonsai Tree

Миниатюрная фигурка дерева-бонсай, как и предыдущий набор, включает в себя два набора листьев: стандартный зеленый и розовые лепестки сакуры. Деревце также имеет собственный горшок, который стоит на «деревянной» подставке, которая выглядит один-в-один как настоящая.

Lego

Typewriter

Реплика печатной машинки выглядит потрясающе. Помимо рабочих клавиш она также имеет движущуюся шрифтовую планку и множество других хитрых механизмов. К тому же, оттенок зеленого, в котором выполнена машинка, встречается довольно редко: это хороший повод подумать о покупке для коллекционеров Lego. Правда, нужно быть заранее готовым к тому, что сборка комплекта будет сложной и займет немало времени.