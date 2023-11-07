Комета C/2023 H2 приближается к Земле
Комета C/2023 H2 (Lemmon) 10 ноября приблизится к Земле на минимальное расстояние, и при хорошей погоде ее можно будет наблюдать в бинокль. Об этом со ссылкой на астрономов пишет «Московский комсомолец».
Комета должна приблизиться к Земле на расстояние 29 миллионов километров, она будет находиться в созвездии Геркулеса и может достичь звездной величины 6,3.
Это позволит при подходящих погодных условиях увидеть ее без телескопа.
Ранее астрономы рассказали, что жители ряда российских регионов 17 сентября могли видеть комету Нисимура, которая выделяется характерным зеленым хвостом. Эта комета проходит мимо Земли один раз в 437 лет, такое астрономическое событие было предпоследний раз в XVI веке.
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