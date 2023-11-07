Комета C/2023 H2 приближается к Земле

Комета C/2023 H2 (Lemmon) 10 ноября приблизится к Земле на минимальное расстояние, и при хорошей погоде ее можно будет наблюдать в бинокль. Об этом со ссылкой на астрономов пишет «Московский комсомолец».

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Комета должна приблизиться к Земле на расстояние 29 миллионов километров, она будет находиться в созвездии Геркулеса и может достичь звездной величины 6,3.

Это позволит при подходящих погодных условиях увидеть ее без телескопа.