Reuters: Baidu сменила американского поставщика чипов на китайский Huawei
Китайская компания Baidu заказала чипы для искусственного интеллекта (ИИ) у китайской Huawei вместо американской Nvidia. Как сообщает агентство Reuters, на такой шаг организация пошла из-за ограничительных мер со стороны США.
В публикации отмечается, что Baidu разместила заказ на чипы еще в августе, опередив новые технологические санкции, которые на тот момент активно обсуждались в Соединенных Штатах. В результате они вступили в силу в октябре, ограничив экспорт чипов и инструментов для производства микросхем в Китай, включая инструменты Nvidia.
Китайская компания заключила с Huawei соглашение о поставке 1600 чипов модели Ascend 910B, которые разработаны как альтернатива чипам Nvidia A100. Общая сумма заказа составляет порядка 450 млн юаней или 61,83 млн долларов. К октябрю организации были поставлены уже более 1000 чипов, а полностью завершить выполнение заказа Huawei должна к концу 2023 года.
Reuters отмечает, что эта демонстрирует потенциал китайского производителя. Сейчас Пекин вкладывает все больше средств в собственную полупроводниковую промышленность, чтобы сравняться с технологическим уровнем зарубежных конкурентов. На этом фоне Huawei продолжает расширять присутствие на домашнем рынке, стоимость которого сейчас оценивается в 7 млрд долларов.