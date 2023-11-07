Reuters: Baidu сменила американского поставщика чипов на китайский Huawei

Китайская компания Baidu заказала чипы для искусственного интеллекта (ИИ) у китайской Huawei вместо американской Nvidia. Как сообщает агентство Reuters, на такой шаг организация пошла из-за ограничительных мер со стороны США.

В публикации отмечается, что Baidu разместила заказ на чипы еще в августе, опередив новые технологические санкции, которые на тот момент активно обсуждались в Соединенных Штатах. В результате они вступили в силу в октябре, ограничив экспорт чипов и инструментов для производства микросхем в Китай, включая инструменты Nvidia.

Китайская компания заключила с Huawei соглашение о поставке 1600 чипов модели Ascend 910B, которые разработаны как альтернатива чипам Nvidia A100. Общая сумма заказа составляет порядка 450 млн юаней или 61,83 млн долларов. К октябрю организации были поставлены уже более 1000 чипов, а полностью завершить выполнение заказа Huawei должна к концу 2023 года.