Физики объяснили зависимость магнетизма сплавов от параметров их синтеза

Российские физики совместно с иностранными коллегами исследовали зависимость магнитных свойств сплавов FeRhCr (железо-родий-хром) от скорости охлаждения после отжига. Ученые представили теоретические расчеты и экспериментальные данные, которые позволили расширить понимание механизмов, ответственных за взаимосвязь структурных и магнитных свойств. Результаты работы позволят оптимизировать процессы синтеза материалов с магнитным фазовым переходом первого рода с целью их улучшения. Работа опубликована в журнале Metals, сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

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Ранее физики выявили зависимость магнитных свойств сплава FeRhRu от содержания рутения, однако оставался открытым вопрос о влиянии на них технологии синтеза соединения. Из обзора опубликованных данных ученые выделили общие тенденции и проверили их на сплаве FeRhCr.

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Два образца с одинаковым составом исследователи отжигали в печи при 1000°C в течение 72 часов. Затем один из образцов быстро охлаждался при погружении в воду, а другой медленно остывал в печи — это единственное различие между образцами. В результате дальнейших экспериментальных исследований ученые обнаружили существенные различия в свойствах образцов: намагниченности, величине поля насыщения, параметрах кристаллической решетки, температуре фазового перехода, ширине температурного гистерезиса и так далее.

Для объяснения эффекта физики выдвинули гипотезу, согласно которой при медленном охлаждении атомы легирующего элемента успевают вставать на позиции, соответствующие минимуму их энергии. При быстрой закалке имеет место процесс локального разупорядочения, в результате которого атомы хрома могут занимать позиции как железа, так и родия. Как следствие, в кристалле изменятся межатомные обменные взаимодействия и магнитные свойства.

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели расчеты на основе теории функционала плотности для сплавов FeRhCr с различной концентрацией хрома (на одну суперячейку происходило замещение одним, двумя или тремя атомами хрома). Далее по минимуму свободной энергии были выделены наиболее выгодные конфигурации атомов в решетке.

В результате расчетов наиболее вероятное состояние для медленного охлажденного сплава соответствовало замещению атомами хрома атомов родия. Это контринтуитивный результат, так как ионный радиус хрома ближе к ионному радиусу железа. Наиболее вероятное среднее расстояние между парами атомов хрома составило 3.62 ангстрема.

По результатам расчета и сопоставления с экспериментальными данными для быстро охлажденного сплава получилось, что наиболее вероятной является конфигурация, при которой 8% атомов хрома замещали атомы железа, а 92% замещали атомы родия. Среднее расстояние между атомами хрома варьировалось от 2,3 до 5,2 ангстрем.