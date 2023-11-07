В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем

Компания "Туполев" запатентовала гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, которая включает в себя три турбореактивных двигателя. Два из них используют авиакеросин, еще один - криогенное топливо.

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Все это зафиксировано в описании изобретения к патенту, пишет ТАСС. Само изобретение относится к категориям "Сверхзвуковые самолеты", "Космические транспортные корабли многократного применения" и "Монтаж и размещение силовых установок". И оно должно справиться с проблемой нагрева планера при полете на сверхзвуковых скоростях, вызванного взаимодействием внешних поверхностей с набегающим потоком воздуха.

В документе описан и технологический принцип использования криогенного топлива, при его применении происходит разгон самолета до гиперзвуковой скорости. Однако при длительном полете с гиперзвуковой скоростью необходимо охлаждение. Для этого криогенное топливо поступает из бака по трубопроводам к наиболее нагретым частям планера, двигателя и в трубопроводах начинается интенсивная газификация криогенного топлива.